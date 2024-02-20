Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 149. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 149. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 149. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 149. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 149. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey; Taceddin Noyan'ı gafil avlarken, İmren Tegin'in hamlesi üzerine "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilan eder. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser.

Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Alaeddin Bey vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'na getirmeye çalışır. Alaeddin Bey kimseye görünmeden Gonca Hatun'u iyileştirebilecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)