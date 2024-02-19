atv ekranlarının sevilen dizisi Safir 26. bölüm fragmanı ile izleyicileri heyecanlandırdı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 26. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 26. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

SAFİR 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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