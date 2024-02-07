SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 7 Şubat Survivor Ödül oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu mu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 7 Şubat Survivor Ödül oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star 2024'te heyecan, 7 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüyle devam edecek . Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2024- 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024- 16:01