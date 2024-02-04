Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 81. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ilgaz ve Ceylin'in heyecan dolu maceralarını merak edenler Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapıyor. Yargı 81. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularına karşılık Yargı dizisinin 81. ve son bölümünü haberimizde derledik...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 4 Şubat Pazar günü yeni ve 81. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 81. yeni bölümü...

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YARGI 81. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz gerçek katili bulmuştur. Bir çocuğun suçlu oluşu onu vicdanı ile adalet arasında bırakmışken Ceylin'in aldığı yeni "kayıp çocuk" dosyası Ilgaz ile hali hazırdaki gerginliklerini tavan yapacaktır. Üstelik olaya bakan komiser de Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'tır. Kendilerini bir anda hiç sınanmadıkları bir durum içerisinde bulurlar.

Emniyete yeni atanan Kubilay amir başta Eren olmak üzere herkesin kurulu düzenini değiştirecektir. Öte yandan adliyeye atanan yeni başsavcı Ertuğrul'un henüz daha kendisi gelmeden estirdiği rüzgar, alışık olunanın dışındadır.

Merdan, Kadir'in sakladığı paranın peşine düşmüştür; şimdi ise parayı bir an önce bulmak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundadır. Fakat bu yolda Osman ile birlikte kendilerini büyük bir zorluk içerisinde bulurlar. Hem de yeniden hayatını kurmakta bir hayli zorlanan Osman, Zümrüt ile karşılaşmışken…

Ceylin ile Ilgaz'ın olanca zıtlıklarına rağmen büyüttükleri ilişkileri tehlikededir. Zaten ince bir ip üzerinde yürüttükleri evlilikleri, mesleki kavgalarının büyümesiyle yaralanmışken; şimdi bir de Ceylin'in geçmişinin bilinmezliği ile kaplanmıştır. Bu kez üzerlerine çökmüş olan kara bulutları defetmek, tekrar yan yana durabilmek her zamankinden daha da zor olacaktır.

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