SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 4 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 4 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Geçen bölümde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 4 Şubat Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 12:21