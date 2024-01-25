Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 13. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 13. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 25 Ocak Perşembe günü ekranlara geldi. 13. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 13. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 13. BÖLÜM KONUSU

Bir anda kendini anlam veremediği bir tehlikenin içinde bulan İncila, Mete ile yaşadığı gizli ilişkinin ortaya çıkması tehdidiyle karşı karşıya kalır. İncila ile ilgili öğrendiği gerçeğe inanmakta zorlanan Naz, her şeyin rengini değiştirebilecek bu gelişme karşısında karmaşık duygular içindedir. Bu sırada Atıf'ın Belgin'e yaptığı evlilik teklifi öğrenenleri şaşkınlığa uğratırken, aileler arasında çıkacak büyük çatışmanın da habercisidir. Babası gibi bir baba olmak istemeyen Mete, Naz ile ilişkisini yürütmeye çabalarken İncila üzerindeki tehditten kurtulmak için tüm sınırları zorlar. İncila'nın sıkıntısını anlamaya çalışan Mete ona büyük acılar yaşatmış tanıdık bir yabancıyla yüz yüze gelir.

Sakla Beni 13. YENİ BÖLÜM İZLE

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