MASTERCHEF 2. FİNALİST BELLİ OLDU MU? | 26 Aralık Masterchef 2. ceketi kim kazandı?

Masterchef All Star'da ceket heyecanı başladı. Yalnızca 5 yarışmacıya dağıtılacak ceketlerden ilkini Tahsin'in almasının ardından 2. finalist merakla bekleniyor. En başarılı tabağı jüriye sunan yarışmacının hak edeceği ceket için arama motorlarında sorgulamalar da başladı. Peki Masterchef 2. finalist belli oldu mu? 26 Aralık Masterchef 2. ceketi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketlerin ilkini kazanan yarışmacı Tahsin oldu. Bugün 2 Mihcelin yıldızlı restoranın sahibi Ahmet Dede'yi konuk alan Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi ikinci ceketi almaya hak kazanacak. Peki Masterchef 2. ceketi kim kazandı? 26 Aralık MasterChef'te 2. finalist kim oldu? İşte detaylar...

26 ARALIK MASTERCHEF'TE 2. CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

İlk finalistin Tahsin olmasının ardından bu haftanın ikinci ceketi, 26 Aralık Salı akşamında yayımlanacak bölümde belli olacak. MasterChef'in ikinci finalisti ceketi almaya hak kazanırken bölüm sonunda finalist belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

🌟MICHELIN YILDIZI NEDİR?🌟

Michelin Rehberi'nin yer aldığı ülkelerde verilen yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

⭐Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

⭐⭐İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

⭐⭐⭐Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.