Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2023- 23:33