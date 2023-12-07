📺 Sakla Beni 6. Bölüm izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni, oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 6. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni yeni bölümü izle, Sakla Beni son bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Sakla Beni dizisinin yeni bölümü...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 7 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 6. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 6. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 6. BÖLÜM KONUSU

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.

Diğer yandan Mete ile evlenmek Naz'ı çok mutlu etse de, düğünde yaşananlar onun gerilim dolu bir gece geçirerek tekrar anne evine dönmesine neden olur. Bu gelişme iki aile arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olurken, Naz, Kont Ziya'nın ezici otoritesiyle tanışmanın şokunu yaşar.

Birlikte büyüdüğü Naz'ın ve sevdiği adamın hayatından sonsuza dek çıkmaya karar veren İncila bir yolculuğa kanat açmak üzereyken, Mete'nin ondan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin farkında değildir.

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