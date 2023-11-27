MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı belli oldu!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu kazananı belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, su böreği yaparak jüriiyi etkilemeye çalıştılar. 27 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanın kim olduğu merak ediliyor. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2023- 00:21