Bir Derdim Var 2. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!

Bir Derdim var dizisi, ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer'in hayatını ekranlara taşıdığı hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü için heyecanla bekleyen diziseverler arama motorlarında 'Bir Derdim Var 2. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!' sorgulamaları yapıyor. Bir Derdim Var 2. bölüm konusu ve merak edilenler haberimizde...

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı AyNa Yapım imzalı Bir Derdim Var, en çok izlenenler listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Derdim Var, 16 Kasım Perşembe günü 2. bölümüyle ekrana gelecek. İşte Bir Derdim Var 2. bölüm konusu ve detaylar...

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BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM KONUSU

Beste'nin şiddet eğiliminin altında yatan sebepleri Nilüfer çözmek için çok uğraşacaktır. Her defasında okların başkasını gösterdiği bu gizemin sonunda, ısrarla saklanmaya çalışılan ürkütücü gerçeği bir tek o çıkaracaktır ortaya.

BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN BİR DERDİM VAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelmiştir Nilüfer. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur. Tüm mesleki ve kişisel kavgalar birden unutulur ve zorla bastırmaya çalıştıkları o karşı konulamaz çekime teslim olurlar.