Benim Güzel Ailem 17 bölüm izle!

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu geniş bir ailenin yuvadan tek tek uçan kuşlarının bir anda, hep birlikte yuvaya dönmeye karar verince ortaya çıkan olayları konu ediniyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu'nun yer aldığı sevilen dizi, 17. bölümüyle 1 Kasım Çarşamba günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Benim Güzel Ailem 17. bölümü konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM 17. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 1 Kasım Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 17. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 17. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 17. BÖLÜM ÖZETİ

Sina, Damla'yı istemeye gidecek olmanın heyecanını yaşarken ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Gürdüz'ün adamlarıyla kavgaya tutuşan Sina, kendini kurtarmaya çalışır. O sırada ise evde isteme telaşı vardır. Ferdi, Nedim ve Kaan, Sina'ya tuzlu kahve yapmak için plan peşindedir. Feryal ise kız isteme törenine Oğuz'un da gelmesi için oğlunu güçlükle ikna eder. Sina, Gürdüz'ün adamlarıyla boğuşurken imdadına Mahmut yetişir. Büyüyen kavganın seslerini duyan Nedim, Oğuz, Ferdi ve Kaan hemen Sina'nın evine koşar. Yaşanan kargaşaya rağmen kız isteme töreni gerçekleşir. Ancak bu kez de Canan ile Feryal arasında gerginlik çıkar. Tuzlu ve karabiberli kahveyi içen Sina, bir anda fenalaşır. Herkes panikler. Adnan, oksijen maskesini getirince Sina biraz da olsun kendine gelir.

Herkes yaşananların şokunu yaşarken son noktayı Rasim koyar: "Şartlar ne olursa olsun bu iş bu gece bitecek!" Canan yine de bu evliliğin olmaması için "Bu Sina kaynanalık nasıl olur daha görmedi!" diyerek elinden geleni yapmaya kararlıdır. Sina, Gürdüz'ün kirli işlerini ortaya çıkarmak için avukatını görevlendirir. Bir yandan da Canan'ın planlarını kendisine gizlice anlatan Adnan sayesinde düğün hazırlıklarına hız verir. Fakat Canan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Bu arada Ferdi'nin oyunculuk kariyeri sürerken sete giden Öznur, kıskandığı Gökçe ile ilgili plan yapar. Ancak Gökçe, intikamını almaya kararlıdır. Rasim'den Sina ile Damla'ya kadar herkes büyük bir sevinç yaşarken evde yaşanan bir olay yine herkesi şoke edecektir.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar