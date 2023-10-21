atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 101. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 101. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 101. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 101. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 21 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 101. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 100. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM KONUSU

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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