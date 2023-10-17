ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM | Üç Kız Kardeş 59. bölüm fragmanı izle - Kanal D izle | Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 58. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 58. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 58. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 58. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 58. BÖLÜM İZLE

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Türkan'la Kartal'ın evlendiğini öğrenen Somer öfkesine hakim olamaz. Öte yandan Rüçhan, Somer'e rağmen Türkan'ın evliliğini Sadık'ın da öğrenmesi için Derya'yı kullanır. Bu da Derya ve Kalender ailesi arasında yeni bir gerilime yol açar.

Ayla suçluluk duygusuyla Kartal ve Türkan arasındaki evliliğin yalnızca kağıt üzerinde olduğunu, ikisinin gerçek anlamda karı-koca olmadıklarını Rüçhan hanıma anlatır. Ne var ki bu açıklama Somer ve Türkan'ın dönüşü olmayan bir yola girmesine sebep olur. Somer'in bundan sonraki vereceği savaş kızı Defne'yi ve Türkan'ı yeniden kazanmak üzere olacaktır.

Kartal ise Türkan'ı çok sevmesine rağmen, yaptıkları evliliğin yanlış mı yoksa doğru mu olduğu konusunda kararsız kalır. Diğer taraftan Rüçhan, Türkan'ın Somer'e ait olduğu konusunda Somer'i yüreklendirir. Peki Türkan, tüm bu yaşananlar karşısında ne yapacak?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 58. BÖLÜM İZLE

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