Fenerbahçe'de ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen İrfan Can Eğribayat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kalecinin İstanbul'da yaşamak istediği için o ülkeden gelen teklifleri reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar...





Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Geçen sezon Dominik Livakovic'in sakat olduğu süreçte gösterdiği performans ile beğeni toplayan ve 1. kaleciliğe yükselen ancak yeni sezonda ise önce Ederson ardından da Tarık Çetin'in gerisinde 3. kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.