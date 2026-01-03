Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan flaş karar! O teklifleri reddetti
Fenerbahçe'de ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen İrfan Can Eğribayat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kalecinin İstanbul'da yaşamak istediği için o ülkeden gelen teklifleri reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Geçen sezon Dominik Livakovic'in sakat olduğu süreçte gösterdiği performans ile beğeni toplayan ve 1. kaleciliğe yükselen ancak yeni sezonda ise önce Ederson ardından da Tarık Çetin'in gerisinde 3. kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
27 yaşındaki kalecinin ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelirken kendisinin de Fenerbahçe'deki geleceği hakkında flaş bir karar aldığı öne sürüldü.
İRFAN POLONYA'YI İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı İrfan Can Eğribayat'a Polonya'dan üç teklif geldi. Ancak 27 yaşındaki kaleci, Polonya'ya gitmek istemediğini yönetime bildirdi.
Fotomaç'ın haberine göre, İstanbul'da yaşamak isteyen İrfan Can'a Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Başakşehir de talip. Tecrübeli eldiven, yönetime; "Bu iki tekliften birini kabul edin" dedi.