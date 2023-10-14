atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 100. bölümüyle ekranlara geldi. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 100. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 100. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 100. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 14 Ekim Cumartesi ekranlara geldi. Dizinin 100. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 100. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 100. BÖLÜM KONUSU

"Bu şehrin en tenha yeri kalbimdir şimdi…"

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür. Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar. Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.

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