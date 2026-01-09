Sarıkırmızılılar, Frattesi transferi için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmaya hazır.

İtalyan orta sahanın da Türkiye'de yaşamaya eskisi kadar soğuk bakmadığı ve Galatasaray'a transfer olabileceği öğrenildi.