Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde yıldız bir orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Davide Frattesi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | GS Spor haberleri
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, ara transfer döneminde kaliteli bir orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Buruk'un, "önemli, değerli bir oyuncu" olarak nitelendirdiği ve Galatasaray'ın orta saha için hazırladığı transfer listesinde üst sıralarda bulunan Davide Frattesi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sky Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan orta saha oyuncusu için sadece Türkiye'den değil, İngiltere'den de ciddi bir istek var.
Nottingham Forest, Inter forması giyen orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve Inter yönetiminin, bu ara transfer döneminde gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin Frattesi'nin bonservis bedeli hakkında temaslarda bulunduğu ve Inter'in talebinin 35 milyon euro seviyesinde kalmaya devam ettiği vurgulandı.
Galatasaray'ın oyuncuya ilgisinin devam ettiği ve gözden çıkarttığı ücretin de belirlendiği haberde yer alan bilgiler arasında.
Sarıkırmızılılar, Frattesi transferi için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmaya hazır.
İtalyan orta sahanın da Türkiye'de yaşamaya eskisi kadar soğuk bakmadığı ve Galatasaray'a transfer olabileceği öğrenildi.
Frattesi için ilgisi olan bir başka ekip olan Juventus ise transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun, kendisini milli takımda parlatan Luciano Spalletti ile yeniden buluşmaya sıcak baktığı ifade edilmişti.