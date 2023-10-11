MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 11 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 11 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 01:11