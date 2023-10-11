Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 11 Ekim Çarşamba günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı oldu. Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU
MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı METİN oldu.
MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da gecenin eleme adayları KEREM ve KIVANÇ oldu.