atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 99. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 99. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 99. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 99. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 7 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 99. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 98. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 99. BÖLÜM KONUSU

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir. Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır. Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır. Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

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