BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 39. BÖLÜM FRAGMAN | Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı izle - atv canlı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 39. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 39. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 39. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 38. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 39. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir. Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür. Bunun için de en iyi fırsat, Maruf'u silahları terör örgütüne verirken yakalamaktır. Fakat planı hiç beklemediği şekilde gidecektir. Öte yandan Cancal Ağa'nın Urfa'da avukatlık yapan kızı Berfin, babasının ısrarlarına dayanamayarak İstanbul'a döner. Maruf'un yeğeni Vedat hala sevdiği eski karısının dönmesine sevinmiştir. Berfin'le barışmayı, hatta yeniden evlenmeyi düşünmektedir. Ancak gelişen olaylar onu Cezayir'le karşı karşıya getirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)