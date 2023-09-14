Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star 14 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümü ile seyircisi karşısına çıkacak. MasterChef All Star'da ödülü kazanan yarışmacı belli olacak. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar ödülü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 14 Eylül MasterChef’te ödülü kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli olacak. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Masterchef ödül oyununda kazanan belli olacak. Ödül yarışında yarışmacılar balık ile sunum hazırlayacaklar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.