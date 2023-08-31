Adanış Kutsal Kavga filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU NE?

Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinden sonra bir yarısı soylu Julius Ailesi'nde diğer yarısı ise Adanmışlar'da olan kutsal haritanın odağında olan olayları konu ediyor. "Adanmışlar", İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan "Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA OYUNCULARI KİM?

Esra Bilgiç

İsmail Filiz

Baki Ilhan

Aslıhan Karalar

Dilek Serbest

Serdar Deniz

Can Nergis

Turgay Tanülkü

Cenk Kangöz

Edip Saner

Ercument Fidan

Hakan Eksen

ADANIŞ KUTSAL KAVGA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekilen yerli film Adanış Kutsal Kavga'nın yapım yılı 2019'dur.