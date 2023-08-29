Midway filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Midway filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği Midway filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Savaş sahneleriyle nefes kesen Midway filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyen filmseverler, filme dair detayları araştırmayı sürdürürken; Midway filminin konusu ve oyuncularına dair merak edilenler haberimizde...

Senaryosunu Wes Tooke'un kaleme aldığı Midway filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Midway, 7 Aralık 1941 sabahı gerçekleşen Pearl Harbor saldırısının, II. Dünya Savaşı'nın çehresini nasıl değiştirdiğini ve bu saldırı sonrasında Amerika'nın fiilen savaşa katılma hikayesini konu alıyor. Pearl Harbour saldırısının yedi ay sonrasında Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen Midway Muharebesi'ne odaklanan film, hikayeyi Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri ile savaşan Amerikan askerlerinin gözünden anlatıyor.

MIDWAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?