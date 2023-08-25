TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Hayatımın Neşesi dizisinde heyecan dorukta. Hayatımın Neşesi yeni bölümüyle 25 Ağustos Cuma günü ekranlara geliyor. Hayatımın Neşesi 8. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Hayatımın Neşesi son bölüm bilgileri.

Hayatımın Neşesi 8. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Neşesi TÜM BÖLÜMLER İZLE

HAYATIMIN NEŞESİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

"Hayatımın Neşesi"nde Şile rüzgarı esecek. Yeni bölümde tüm aile, beklenmedik bir Şile buluşmasıyla karşımıza çıkacak. Rüçhan'ın eşyalarının peşinden Şile'ye giden aile, Aylin'in sahne alacağı otelde sürpriz bir karşılaşma yaşayacak. Bu tesadüf ile tüm Aile Şile'de toplanacak. Müzayededen eşya alma telaşı, otelde sürpriz karşılaşmalar ve bir de düğün derken, ailemiz yine unutulmaz anlara imza atacak.

Hayatımın Neşesi 8. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Neşesi TÜM BÖLÜMLER İZLE

Yedinci bölümün finalinde, Neşe'nin Mustafa ile aynı gün Şile'de olacağını öğrenmesinin ardından gelişen olaylar izleyiciyi ekrana kilitlemişti… Sekizinci bölümde neler olacak? Tüm Aile Şile'de toplanacak! Neşe, Mustafa ile aynı gün ve aynı yerde olacağı için oldukça gergindir. Ancak bu bölümde sadece Neşe ve Mustafa değil, tüm aile üyeleri Şile'de toplanacak.

Rüçhan Hanım'ın evindeki eşyaların müzayedede satışa çıkmasının ardından Rüçhan, Zülüf ve Sema, eşyalarını geri alabilmek için Şile'deki otele giderler. Ancak sürprizler burada bitmiyor! Saliha ve Türkan'da müzayededen eşya satın alabilmek için Şile'ye doğru yola çıkarlar ve bu macerada Zeynep'i de yanlarına alırlar.

Hayatımın Neşesi 8. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Neşesi TÜM BÖLÜMLER İZLE

Aylin'in sahne alacağı otelde, Serdar ve ailesiyle karşılaşmasıyla işler daha da karışır. Tüm bu gelişmelerin sonunda bütün aile, büyük bir tesadüf eseri Şile'de bir araya gelir ve kendilerini bir düğünün tam ortasında bulurlar. Bu eğlenceli ve sürprizlerle dolu bölümde ailemizin başına neler gelecek? Kimlerle karşılaşacaklar?