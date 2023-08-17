Ya Çok Seversen 7. BÖLÜM İZLE - Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Ya Çok Seversen, 7. bölümüyle 17 Ağustos Perşembe günü seyircilerin karşısına çıktı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken, Ya Çok Seversen 7. bölüm izle, Ya Çok Seversen 7. bölüm hd izle, Ya Çok Seversen özet izle gibi aramalar yapılıyor. İşte Ya Çok Seversen 7. bölümü konusu...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 17 Ağustos Perşembe günü yeni ve 6. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 7. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM İZLE

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YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ateş sevgili olurlar; ancak, çocukların kafası karışmasın diye bir süre herkesten gizleme kararı alırlar. Füsun çetenin sırrını çözer. Yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola sokar.

Umut ve Bige'nin iş birliği onları daha fazla yakınlaştırır. Ateş, Aydos'un sosyal anksiyetesini çözmeye çalışırken bütün aileyi hem eğlendirir ve yakınlaştırır. Bunlar olurken Füsun'da boş durmaz planlarına devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer.

👉YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM İZLE

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