Matthew Vaughn'un yönetmenliğini üstlendiği 2015 yapımı Kingsman: Gizli Servis filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Senaryosu Mark Millar ve Dave Gibbons'a ait olan Kingsman: Gizli Servis filmine dair merak edilenler haberimizde...

The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlanan Kingsman: Gizli Servis filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Kingsman: Gizli Servis filmine dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte Kingsman: Gizli Servis filminin çekim tarihi ve filme dair merak edilen detaylar...

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gary "Eggsy" Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir.

Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır. Bir gün trafikte kargaşaya neden olur ve tutuklanınca karakoldan kurtulmak için madalyayı kullanır. Onu bu olaydan kurtaran ajan Harry Hart ise hayatını Eggsy'nin babasına borçludur.

Şimdi Harry, bu sıradan gibi görünen gence, gizli bir bağımsız istihbarat servisi ajanı olmanın yollarını öğretecektir. Eggsy'yi bu yeni hayatında ciddi bir sınav beklemektedir…

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN OYUNCULARI

Taron Egerton - Gary "Eggsy" Unwin

Colin Firth - Harry Hart / Galahad

Samuel L. Jackson - Richmond Valentine

Mark Strong - Merlin

Michael Caine - Chester King / Arthur

Sophie Cookson - Roxanne "Roxy" Morton

Sofia Boutella - Gazelle

Samantha Womack - Michelle Unwin

Geoff Bell - Dean

Edward Holcroft - Charlie Hesketh

Mark Hamill - James Arnold

Jack Davenport - Lancelot

Jack Cutmore-Scott - Rufus Saville

Lily Travers - Lady Sophie

Richard Brake - Sorgulayıcı

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

29 Ocak 2015'te vizyona giren Kingsman: Gizli Servis filmi Amerikan yapımıdır.