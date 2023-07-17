Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 17 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '17 Temmuz Pazar Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 17 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 243 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 22:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023- 22:00