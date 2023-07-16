Eski Evdeki Büyülü Saat filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Eli Roth'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Eski Evdeki Büyülü Saat filminin konusu ne? Eski Evdeki Büyülü Saat oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski Evdeki Büyülü Saat, gizemli amcasının yanına taşınması ile büyülü bir dünyaya adım atan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 10 yaşındaki Lewis Barnavelt, ailesinin ölümünün ardından gizemli amcası Jonathan'ın yanına Michigan'a gönderilir. Amcasını tanımaya çalışan Lewis, kısa sürede onun bir büyücü olduğunu keşfeder ve büyülü bir dünyaya adımını atar.

Lewis de büyücülüğü öğrenmeye başlar ancak bu güç sadece iyi insanların elinde değildir. Kötü bir büyücü olan Isaac Izard, kıyametten sonra neler olacağını merak etmektedir. Bunun için de kıyamete neden olmak ister. Lewis, Isaac Izard'ın bu isteğini öğrenmiştir. Isaac, amacını gerçekleştirmek için kara büyülü bir saat yapar. Saat var olduğu sürece ilerleyecek ve kıyamet gününe gün sayacaktır. Saati Jonathan'ın evine saklayan Isaac, zaman dolmadan önce ölür. Lewis ve amcası Jonathan zaman dolmadan ve saat Isaac'ın karısı Selena'nın eline geçmeden onu bulmak zorundadır.

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT OYUNCULARI KİM?

Jack Black

Eli Roth

Cate Blanchett

Owen Vaccaro

Kyle MacLachlan

Sunny Suljic

Vanessa Anne Williams

Perla Middleton

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Eski Evdeki Büyülü Saat filmi, 2018 yılında gösterime girmiştir.