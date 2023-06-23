İntikam Kurşunu (Bullet to the Head) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İntikam Kurşunu filmi ne zaman çekildi?

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan İntikam Kurşunu filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Sinemaseverlerin radarına giren İntikam Kurşunu (Bullet to the Head) filmini televizyon ekranlarında izleyecekler için filme dair merak edilenler...

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde ,Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırmaktadır.

New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir.

Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone Rolü : Jimmy Bobo

Sung Kang Rolü : Taylor Kwon

Sarah Shahi Rolü : Lisa Bobo

Jason Momoa Rolü : Keegan

Jon Seda Rolü : Louis Blanchard

Holt McCallany Rolü : Hank Greely

Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Morel

Christian Slater Rolü : Marcus Baptiste

İNTİKAM KURŞUNU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 saat 32 dakika süren İntikam Kurşunu filminin çekimleri Amerika'da gerçekleşti ve film 2013 yılında vizyona girdi.