MASTERCHEF KİM KAZANDI? 14 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya kim girdi?

Merakla beklenen MasterChef All Star'ın ilk bölümü yayınlandı. MasterChef All Star'da mücadele eden yarışmacılar arasından en başarılı tabağı hazırlayan kiişi ana kadroya çıkma başarısını gösterdi. MasterChef takipçileri, arama motorlarında 14 Haziran Çarşamba günü yayınlanan MasterChef'in ilk bölümünde ana kadroya kimin girdiğini araştırıyor. Peki, MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? Detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye All Star 2023 ilk bölümünde ana kadroya girmek için mücadele veren yarışmacılardan birisi en başarılı ürünü çıkararak ilk ana kadro yarışmacısı olma hakkını elde etti. MasterChef son bölüm detaylarını merak edenler yoğun olarak MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

14 Haziran 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen MasterChef All Star yarışmasında ilk ana kadro yarışmacısını belirleyecek oyun oynandı.

İlk turda yemeklerini hazırlayan tüm yarışmacıların yemeklerini tadan jüri şefler yaratıcılık yemeğini hazırlayacak isimleri seçti.

Yaratıcılık yemeği safhasında mücadele veren isimlerin hazırladığı yemekleri de tadan jüriler, ana kadroya ilk giren yarışmacının ismini açıkladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Kritik mücadelede 3 jüri şeften de başarılı not alan GÜZİDE MasterChef 2023 All Star yarışmasının ana kadrosuna giren ilk isim oldu.