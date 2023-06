MASTERCHEF KİM KAZANDI? 14 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya kim girdi?

Merakla beklenen MasterChef All Star'ın ilk bölümü yayınlandı. MasterChef All Star'da mücadele eden yarışmacılar arasından en başarılı tabağı hazırlayan kiişi ana kadroya çıkma başarısını gösterdi. MasterChef takipçileri, arama motorlarında 14 Haziran Çarşamba günü yayınlanan MasterChef'in ilk bölümünde ana kadroya kimin girdiğini araştırıyor. Peki, MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 02:30