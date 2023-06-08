📺Camdaki Kız 81. YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 8 Haizran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 81. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM KONUSU

Laz Kızı'na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan'ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan'ın hem de Hayri'nin ensesindedir. Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Sedat, Nalan'ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder. Rafet ise Nalan'ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri'nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri'ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.

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👉CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM İZLE