Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu, yeni bölümüyle 5 Haziran Pazartesi günü ekrana geldi. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 14. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 14. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 5 Haziran Pazartesi günü yeni ve 14. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 14. yeni bölümü...

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 14. BÖLÜM İZLE

VEDA MEKTUBU 14. BÖLÜM KONUSU

Mehmet'in tutuklanmasıyla tüm aile adliyeye gelir. Mehmet'i kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Alanur, Aslı'nın aklına bir kurt düşürür; ya evden biriyse tüm bunları yapan? Şimdi Aslı'nın aklı hem Mehmet'te hem de aile içindeki haini bulmaktadır…

Yaşananların üzerine Aslı, tüm hıncını Hatice'ye yöneltir ama Aslı, haklıyken haksız duruma düşer. Aslı'nın yapması gereken tek bir şey vardır; kendini göstermek.

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 14. BÖLÜM İZLE

Şimdi, yeni bir Aslı, Karlı ailesiyle aynı çatı altındadır. Bu durum Aslı ve Mehmet'i daha da yakınlaştırsa da aile içinde kırılmalara sebep olur. Bu çatı yeni Aslı'yı kaldırabilecek midir? Yoksa Karlı ailesinin yıkımına mı sebep olacaktır?

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 14. BÖLÜM İZLE