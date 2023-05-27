Sultan: Ali Khan filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Sultan: Ali Khan filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Ali Abbas Zafar'ın yönettiği ve başrollerinde Marrese Crump, Salman Khan ve Anushka Sharma'nın yer aldığı film hakkında sorgulanan Sultan: Ali Khan filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Sultan: Ali Khan konusu filmi, 2016 yılında sinemaseverlerle buluşmasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Ali Abbas Zafar'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sultan: Ali Khan filminin konusu ne? Sultan: Ali Khan oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SULTAN: ALI KHAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alan Bollywood filminde, Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN: ALI KHAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?