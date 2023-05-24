Çöp Adam SON BÖLÜM izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 22. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 22. BÖLÜM KONUSU

Peri, Tamer'in, Bülent ve İpek'i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır. Damla'dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri'nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır. Peri, Tamer'in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur. Bu sırada Aysel, Bülent'in başına bir şey geldiğinden emindir. Kimden yardım istese geri teper. Sonunda en beklemediği kişi, Bülent'i bulmak için Aysel'e yardım eder. Peri ise Bülent ve İpek'i serbest bırakması için Tamer'i ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Sonunda kararını verir ve Tamer'den habersiz harekete geçer. Ancak bu hamlesinin, kendi hayatını karartacak bir şekilde sonuçlanacağından habersizdir.

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