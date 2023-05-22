ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 18. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 18. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 22 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geldi. 18. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 18. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 18. BÖLÜM KONUSU

Karşısında Reşat ve Erdal'ı gören Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar.

Hüsnü'nün kapılarına dayanmasıysa Gamze'yi çok zor durumda bırakır. Gamze'nin evde yaşadığı kabusu öğrenen Ömer, her şeyi göze alır ve Gamze'yi almak için Fatma'nın karşısına çıkar.

ÖMER 18. YENİ BÖLÜM İZLE

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Hakan yüzünden sıkıntıları hiç bitmeyen Nisa, Fatma'nın onları evden çıkarmak istemesiyle başka büyük bir sorunla daha yüzleşmek zorunda kalır. Emine'nin ilişki yaşadığı kişinin Zerrin'in oğlu olduğunu öğrenmesiyse, birbirine en başından beri destek olan Nisa ve kızını karşı karşıya getirir.

Her şeye rağmen oğlunu kurtarmak isteyen Reşat, büyük bir fedakarlık yaparak avukat tutar ve Süreyya'nın asılsız suçlamasıyla sonuna kadar mücadele etmeye karar verir.

ÖMER 18. YENİ BÖLÜM İZLE

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Erdal ile evlenmesini isteyen annesine karşı geldiği için evden kovulan Gamze, Tuna'yı da yanına alarak Ömer'in yanına gider. Mahkemeden tutuklanacağı yönünde bir karar çıkacağını öğrenen Ömer, Gamze ve Tuna'yı en güvendiği kişiye emanet etmeye karar verir.

ÖMER 18. YENİ BÖLÜM İZLE

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