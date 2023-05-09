TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 23. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Merakla beklenen 23. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 9 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 23. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 23. bölümü izle...

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 23. bölümüyle 9 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 23. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM KONUSU NE?

Görelilerin Ali Fuat'ın kızının yaşadığını öğrenmiş olmaları Halil'in planlarını alt üst eder. Halil'in işi şimdi çok daha zordur, iki hayati meselesi olmuştur artık. Ali Fuat'ın masumiyetini ispatlamaya çalışırken, Görelilerin Zeynep'in varlığından haberdar olmalarını da engellemek zorundadır.

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Zeynep'in hayatı için endişelenen Halil, en büyük düşmanlarından birinin yardımını istemek zorunda kalacaktır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Caner'i de Zeynep'ten tamamen uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaya girişir. Zeynep ise Kader meselesine yoğunlaşmıştır.

Her ne kadar Halil'den uzak durmaya çalışsa da Kader'le ilgili yaşanan gelişmeler ikilinin tekrar bir araya gelmesini kaçınılmaz hale getirir. Babasının evliliğini bir türlü hazmedemeyen Feride'nin tavırları Kıvanç'ın ondan şüphelenmesine sebep olur. Kıvanç karısının eve dönmesinin arkasında başka bir niyet olduğunu düşünmeye başlar.

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Yılmaz, Birsen ve Seray üzerindeki yoğun baskısını arttırır. Torunu Seray'ı evlendirme kararının ailesindeki tüm dengeleri alt üst edeceğinden habersizdir. Birsen hayatında ilk kez babasına karşı gelir ve asla geri adım atmaya niyeti yoktur. "Eğer Cennet çocuklarıyla evden ayrılıp kendi yolunu çizseydi" sorusunun cevabını şimdi Birsen verecektir.

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Yürek Çıkmazı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

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