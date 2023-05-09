ÜÇ KIZ KARDEŞ yeni bölüm izle | Üç Kız Kardeş 49. bölüm izle - Üç Kız Kardeş - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 49. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, arama motorlarında, Üç Kız Kardeş 49. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mayıs Salı günü yayınlanan 49. bölüm bilgileri...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 49. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer için yolun sonuna gelinmiştir, hâkim boşanmalarına karar verir. Ancak Türkan, Rüçhan'a verdiği söz nedeniyle şirkette çalışmaya devam edecektir. Türkan'ın bu kararı, Kalenderlerin evinde büyük ses getirir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Rüçhan, Türkan'ı sahiplendikçe; Türkan ve ailesinin arasındaki mesafe büyümekte ve yaralar daha da derinden açılmaktadır. Mustafa'nın son hareketiyle Derya'nın sabrı tükenir ve evi terk eder. Derya'nın Mustafa'ya ders vermek adına yapacağı planla, Mustafa'nın aklı Derya konusunda karışacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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Dönüş ise, tesadüfen bulacağı küçük bir anahtarın arkasında koskoca bir geçmişin yattığından henüz habersizdir. Boşanmış olmalarına rağmen aynı şirkette çalışmaya devam etmek, Türkan'ı da Somer'i de çok zorlamaktadır. Ancak Rüçhan'ın ikisini tekrardan bir araya getirmek için planları henüz sona ermemiştir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Rüçhan, Türkan'ı sözde hem kafasını dinleyip hem de işleri öğrenmesi için fuara gönderir. Rüçhan, her ne kadar planlarının kusursuzca işlediğini düşünse de aslında bu hamlesiyle Türkan'ın yeni hayatının kapısını kendi elleriyle aralamıştır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 49. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE