Ben Bu Cihana Sığmazam 30. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | BBCS 30. bölüm izle - (Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 30. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin bu hafta yayınlanan son bölümüyle ilgili arama motorlarında 'Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm izle, atv Canlı izle, BBCS 30. bölüm izle ve Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle konuları araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 9 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölüm...

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 9 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 30. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 30. BÖLÜM KONUSU

Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.

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Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir. Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.

Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler. Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider. Firuze de Cezayir'le yakınlaşma umuduyla Ateş'in evinde romantik bir hazırlık yapar. Leyla ve Firuze, Ateş'in evinde karşılaşır.

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Bu sırada Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'ye çok kızgın olmasına rağmen onunla ilgilenmek zorunda kalır. Tatavlalı'nın Cezayir'in ekibine hediyesi nedir? Kayıkçı'nın infaz ettirdiği kişiler kimlerdir? Firuze'nin doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek mi?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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