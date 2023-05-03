Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, yayınlanan son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam 19. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 19. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 19. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tamer, Peri'yi bulmak için endişe içinde çırpınırken, Türkan Hanım'ın telefonuyla rahat bir nefes alır. Peri ise Türkan Hanım'la çocukluğunun en acı anılarını paylaşmış ve tedavi olmak için ilk adımı atmıştır.

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Tamer ve Peri, Türkan Hanım'ın yanından umutla ayrılıp yalıya döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Polislerin Peri'yi götürmesine engel olamayan Tamer, Meryem'den Berrin'i de ikna ederek şikayetlerini geri çekmelerini ister ancak Meryem kabul etmez. Tamer ise elindeki tek kozu kullanır. Olayların yatışmasının ardından Meryem ve Yavuz akşam yemeğe çıkarlar.

Evde bunalan Berrin de Seko'yla buluşur. Gittikleri mekanda Elit ve Selim'le karşılaşmaları ise gecenin akışını değiştirecektir. Peri'nin hüzünlü bir çocukluk anısını dinleyen Tamer, onu duygulandıracak bir sürpriz yapar.

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Bu sırada Berrin'in boynundaki morlukları gören Seko, yaşananları öğrenince Tamer ve Peri'yle yüzleşmek için bir hışım yalıya gelir. Berrin ve Peri'nin yatıştırma çalışmalarına rağmen iki arkadaş arasında ipler kopar. Bu yüzleşme, Berrin'in hiç beklenmedik bir adım atmasıyla sonuçlanır. Ancak bu hareketinin bir deprem etkisi yaratacağından habersizdir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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