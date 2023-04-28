Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 28 Nisan Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 15. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 15. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve reisleri Himara Kalesi seferinde kurulan tuzağın üstesinden geldikten sonra gizlice kaleye varmanın planını yaparlar.

Dorya'nın yenilmesiyle kendi itibarının da yerle bir olacağının farkında olan Şarlken, Himara Kalesi'ne gitmeye karar verir. Salih Reis de bu seferden geri kalmak istemez ve Şarlken'le beraber yola koyulur. Payitaht'ta kalan Derviş ise İskender Çelebi'yi öldürenin Pargalı İbrahim Paşa olduğunu ispatlayacak delili bulur.

Ancak bu delilden Şahsuvar da haberdar olur ve Pargalı İbrahim Paşa'ya iletir. Derviş ve Ayas Paşa ise artık İbrahim Paşa'nın sonunun geldiğini düşünmektedir. İki taraf da son ana kadar mücadeleden kaçınmayacaktır. Barbaros Hayreddin fetih için geldiği Himara'da Kemankeş Paşa'nın Şarlken'in elinde esir olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Turgut Reis ve leventlerinin de katılmasına rağmen sayıca yetersizlerdir hala. Kemankeş Paşa'nın da Şarlken'in elinde olması Barbaros Hayreddinlerin işini daha zorlaştırmıştır. Ancak Sultanın fermanı gereği fethi mümkün kılacak bir plan yapmaları da şarttır. Luna ise Himara'ya varır varmaz adanın nerede olduğunu öğrenmek için haritayı aramaya başlar. Luna'yı zor bir görev beklemektedir. Üstelik Barbaros'la yüzleşmekten de kaçamayacaktır. Turgut Reis ve leventleriyle beraber Şarlken'e esir düşen Barbaros Hayreddin, Himara Kalesi'nin zindanından muzaffer bir komutan olarak çıkmanın yolunu arayacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 15. BÖLÜM İZLE