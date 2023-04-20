Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 20 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 36. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 36. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 36. BÖLÜM KONUSU

Servet'in yakayı ele vermesi tüm sırları açığa çıkarırken Songül de Yörük'ün gerçekte kim olduğunu öğrenir. Sadi, çok kırılan ve üzülen Songül'e kendini affettirmeye çalışır. Sadi'ye gelen yardım eli ise küçük bir mucizeden olur. Derya, Mert'in çıkan test sonuçlarıyla hayatının şokunu yaşar. Mert babasının kim olduğunun cevabını almadan Derya'yla konuşmamaya karar verir. Arada kalan Gizem ise Mert ve Derya arasındaki iletişimi kurarken Asuman her zamanki gibi bu iletişimi koparmak için elinden geleni yapar. Aylin anneannesinden öğrendikleriyle büyük bir üzüntü yaşar. Araz, Aylin'in babasını bulmak için elinden geleni yapar. En son ulaştığı adrese Aylin'le birlikte giden Araz, içeride karşılaştığı manzarayla yıkılır. Derya son ana kadar Mert'in rahatsızlığıyla ilgili elinden geleni yapsa da çabalarının boşa çıkması onu önemli bir karara iter. Servet'in mahkemesi Songül'ün geçmişle olan hesabının sonsuza dek kapanmasını sağlarken, şimdi geçmiş defterler Sadi için açılacaktır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 36. BÖLÜM İZLE