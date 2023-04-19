Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, yayınlanan son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 19 Nisan Çarşamba Çöp Adam 17. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 17. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 17. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri'yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri'nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar.

Funda'nın Meryem'e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko'nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin'i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.

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Ahu, Selim'le aralarını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan gerçekler her şeyi altüst eder. Bu sırada Tamer şirketteki toplantıyı kaçırdığı için Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybederler.

Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlar ancak bu yemek beklediği gibi gitmez. Şirketin temsilcisinin davranışları ve gelen sürpriz misafirin ardından yaşananlar, Tamer'in bugüne kadar görmediğimiz bir yönünü ortaya çıkartacaktır.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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