SURVIVOR'DA DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 18 Nisan Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı ve haftanın son eleme adayı olan ismi büyük merak konusu haline geldi. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele verdi. Mavi Takım 2 konseyde toplam 4 aday çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Daha sonra Kırmızı Takım'dan Murat 5. eleme adayı oldu. Peki, 18 Nisan Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 02:30