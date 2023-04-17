Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 13. bölümü izleyicisi ile buluşacak. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 13. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 17 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 13. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 13. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Süreyya'nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir kararverir ve Erdal'la evlenmek için ilk adımı atar. Bu yakınlaşma Ömer için ise çok daha farklı bir anlama gelmektedir. Ne kadar çabalasa da Süreyya'yı sevemeyeceğini böylece fark eden Ömer daha fazla dayanamaz ve herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya'dan ayrılır. Bomba etkisi yaratan bu haber hem Süreyya'nın ailesini hem de Reşat ve Tahir'i çok öfkelendirir.

Hakan'ın bir anda çıkıp gelmesi Nisa ve ailesini büyük birşaşkınlığa uğratır. Kocasının yokluğunda büyük acılar yaşayan Nisa, yeniden Tahir'in baskısına uğramamak için Hakan'ın beklenmedik dönüşü karşısında susmak zorunda kalır. Tüm çabalarına rağmen Ömer'i Süreyya'ya geri döndüremeyen Reşat'ın son umudu Gamze'nin Erdal'la nişanlanmasıdır. Bu nedenle Erdal'dan gelen teklifi geri çevirmez. Ömer'in Süreyya'dan ayrıldığını öğrenen Gamze, çoktan dönülmez bir yola girdiğinin farkındadır. Ömer'le son kez karşı karşıya geldiğinde her şeyin bittiğini söyler fakat Ömer bu sefer kaderin onlar için çizdiği yola karşı çıkmaya kararlıdır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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