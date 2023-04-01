SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 1 Nisan Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor yeni sezonda heyecan devam ediyor. 1 Nisan Cumartesi günü yayınlanan Survivorda yeni bölümde eleme adayı belli oldu. İzleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' sorusu arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bugün Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 1 Nisan Cumartesi Survivor'da elenen isim...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2023- 01:31