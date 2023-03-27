SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! İşte 27 Mart Survivor yeni takımları

Survivor 2023 yarışmasında birleşme partisi geride kaldı ve yeni takımlar belli oldu! Ünlüler ve gönüllüler takımı artık tarih olurken yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak Survivor mücadelesine devam ediyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 01:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023- 01:30