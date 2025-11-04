Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle: EuroCup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroCup B Grubu’nda nefesler tutuldu, 6. hafta karşılaşmaları sahne almaya hazırlanıyor. Türkiye’nin turnuvadaki temsilcilerinden Beşiktaş GAİN, bu kez Karadağ’ın iddialı ekiplerinden Buducnost’un misafiri olacak. Son karşılaşmasında 90-60 gibi farklı ve özgüven yükselten bir galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, aynı tempoyu sürdürerek Avrupa arenasında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Dusan Alimpijevic’in oyun planıyla her geçen gün daha iyi bir kimya yakalayan Beşiktaş GAİN için bu mücadele büyük önem taşıyor. Peki, Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUDUCNOST-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı 4 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

BUDUCNOST-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karadağ'da oynanacak Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk maçında Litvanya'da Lietkabelis'e kaybeden Beşiktaş Gain; London Lions, Chemnitz, Reşyofarm Ulm ve Bourg karşılaşmalarını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ise son 2 maçı kazandı ve grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.