Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü yapılan genel kurul ve Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrası bugün saat 18.00’de yönetimini toplantıya çağırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü yapılan genel kurul ve Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrası bugün saat 18.00'de yönetimini toplantıya çağırdı.

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan'ın haberine göre, genel kurul ile derbi sonrası çok kızgın ve üzgün olduğu öğrenilen Serdal Adalı'nın, dün kulübe hiç gelmediği ifade edildi.