Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 7. bölümü ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 7. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 6 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşanacak zleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 7. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ömer dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle ekranlara ara vermişti. Ömer dizisinin 7. bölümü 6 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Gamze kalbinin kapılarını sonunda Ömer'e açar. Fakat artık her şey için çok geç olduğunun bilincinde olan Ömer, hasretini çektiği bu kelimelerin Gamze'nin dudaklarından dökülmesini acıyla izler. Ömer çırpınan kalbinin sesine rağmen Süreyya'ya verdiği söze sadık kalır.

Hem terk edilmenin acısıyla hem de maddi sorunlarla boğuşan Nisa, kardeşi Ömer'e ve Gamze'ye en zor anlarında yardım etmekten geri durmaz. Diğer yandan yoksulluk ve çaresizlik onu bir kez daha Emine ile karşı karşıya getirir. Nisa bu sefer yaşadığı acıların etkisiyle sakinliğini koruyamaz ve hemen pişman olacağı büyük bir hata yapar.

Ömer'i zor durumda bıraktığını öğrenen Gamze, hatasını telafi etmeye çalışır. Her şeye rağmen doğru olanı yapmaya çabalayan Ömer'in karşısında ise bu defa Tahir vardır. Tahir, Reşat'ı da karşısına alma pahasına Ömer'den Gamze'yle yakınlaşmasının hesabını sorar. Ömer'in tüm çabalarına rağmen öfkesi dinmeyen Tahir, babası ile geçmişteki hesapların hıncıyla Ömer ve Gamze'ye kötü bir sürpriz hazırlamaktadır.