Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 5 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?

Survivor'da heyecan artarak devam ediyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 5 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2023- 19:00